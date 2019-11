Meteo Roma del 09-11-2019 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino residue piogge e sulla Liguria in generale esaurimento nel corso della giornata più asciutto al nord-ovest e con Ampi spazi di sereno specie sulla Valle D’Aosta in serata locali piogge sono sulla Liguria al centro tempo a tratti instabile sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità irregolare associata piogge sparse specie su Toscana Umbria e Lazio locali fenomeni in serata anche sull’abruzzo al sud maltempo con nuvolosità diffusa associata pioggia e temporali per gran parte della giornata fenomeni più intensi su Campania Basilicata Calabria Puglia meridionale Sicilia occidentale in serata ancora maltempo tra Campania e Basilicata migliora altrove temperature minime in calo al centronord momento al sud e massime in lieve diminuzione o comunque le previsioni del tempo sono a cura del centro Meditaliano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa