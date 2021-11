Meteo Roma del 09-11-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord cieli irregolarmente coperti su Liguria ed emilia-romagna al mattino con isolate piogge su quest’ultima Ampi spazi di sereno altrove al pomeriggio nuvolosità in estensione su tutti i settori mi accontento sempre tutto in serata non sono previste variazioni di rilievo con qualche pioggia tra Piemonte ed emilia-romagna al centro al mattino cieli coperti sui versanti adriatici con qualche pioviggine sulle Marche variabilità asciutto altrove al pomeriggio a te se parte nubi con pioggia in transito su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di maltempo con pioggia di debole o moderata intensità al sud maltempo diffuso al mattino con pioggia di specie Sicilia Orientale nord della Sicilia al pomeriggio insistono le precipitazioni sulle regioni meridionali più esigue tra Molise e Puglia in serata piogge in esaurimento sui settori peninsulari insistenti su Sicilia e saràtemperature minime Generale Carlo da nord a sud Massi mi rialzo al Nord in calo al Centro Sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa