Meteo Roma del 09-11-2021 ore 19:15

meteo Enel ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse su Liguria e Piemonte asciutto altrove con nuvolosità Variabile al pomeriggio ancora piogge sulle Alpi occidentali e settori adiacenti variabilità asciutta altrove ampie schiarite al Nord Est in serata nessuna variazione di rilievo con piogge su Alpi occidentali asciutto altrove al centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con Cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti su versante al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo in serata in nottata molte nubi in transito su tutte le regioni e pioviggine sulla costa tra Lazio e Toscana al sud Al mattino piogge intense temporali sulle Isole maggiori della pioviggine su Molise e Puglia settentrionale variabilità assoluta altrove al pomeriggio insistono le precipitazioni sulle stesse regioni in serata ancora piogge intense temporali sulla Sicilia residue piogge su Calabria e Sardegnatemperature minime in calo al sud e sulle Isole stabilimento al centro-nord massimo in generale rialzo le previsioni del tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa