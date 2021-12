meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino piogge sparse in Liguria e neve sulle Alpi occidentali fino a 200 metri è asciutto altrove con Cieli nuvolosi precipitazioni sparse al pomeriggio nevose fino a bassa quota asciutto ancora Nordest tweakie9 in serata su Liguria ed Emilia Romagna con neve in Appennino fino a Fondovalle al centro al mattino molta numero di te in transito ma con tempo ancora asciutto forte maltempo al pomeriggio in serata con piogge intense su tutte le regioni neve in Appennino fine Seicento 900 m al sud Al mattino pioggia su Sardegna e regioni tirreniche variabilità assoluta altrove al pomeriggio pioggia e temporali sparsi sull’isola e regioni tirreniche con neve fino a 1000 1300 m piaciuto sulle regioni adriatiche in serata piogge intense e diffuse su tutte le regioni neve in Appennino temperature minime in generale calo da nord a sud Massaaumento sulle Isole maggiori e stabili in Carrefour Italia peninsulare le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa