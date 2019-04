Meteo Roma del 10-04-2019 ore 19:15

meteo previsioni meteo per la giornata di domani buonasera dalla redazione al nord e sulle regioni orientali con locali Pioggia e neve sui settori alpini a partire dalle 1700 1800 m di quota al centro nuvolosità tratti compatto nelle prime ore del mattino località oggi è lungo le aree adriatiche ma con tendenza a schiarite sempre più avanti a partire da Ovest al sud maltempo diffuso su tutte le regioni con fenomeni a tratti molto intensi Maggiori schiarite su Sardegna e Sicilia occidentale in lento miglioramento a partire dalla serata e le successive ore notturne temperature stazionarie un lieve flessione al Sud Italia Stabio via del rialzo altrove prevenzione a cura del centro meteo italiano meteo

