Meteo Roma del 10-04-2020 ore 06:10

meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli per il nuovo aggiornamento meteo al nord ennesima giornata all’insegna del tempo stabile asciutto su tutte le regioni con cieli sereni fin dal primo mattino al centro bel tempo dal primo mattino console su tutte le regioni si rinnovano le condizioni meteo stabili anche al pomeriggio e in serata e precipitazioni assenti suddiviso le condizioni meteo verso una generale stabilità sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari sole prevalente sia la mattina che il pomeriggio precipitazioni assetti temperature in lieve ulteriore rialzo previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa