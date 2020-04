Meteo Roma del 10-04-2020 ore 19:15

meteo mi saluta dalla redazione da Roberta Frascarelli nuovo aggiornamento meteo domani al nord al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori al pomeriggio locali addensamenti sulle Alpi centro-orientali ma senza fenomeni di rilievo in serata si rinnovano condizioni di stabilità atmosferica con cieli sereni Salvo innocue nubi sui settori Alpini di Alto Adige Friuli al centro al mattino cieli in prevalenza sereni ovunque il pomeriggio locali addensamenti informazione di lazio-abruzzo ma senza fenomeni in serata persistono condizioni di generale stabilità su tutti i settori a sud e sulle isole al mattino bel tempo e solo prevalente ovunque Salvo locali addensamenti sulle cose Calabria tirrenica pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne di Basilicata Sicilia Sardegna ma con tempo asciutto in serata nessuna variazione di rilievo con qualche nube solola Calabria temperature minime e massime stabili o in aumento in alcuni casi stazionarie previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa