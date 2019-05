Meteo Roma del 10-05-2019 ore 06:10

meteo di nuovo Un saluto dalla redazione te Roberta Frascarelli per l’aggiornamento meteo oggi al nord giornata migliore con Cieli poco nuvolosi al mattino e condizioni di tempo stabile su tutte le ragioni possibili piogge a colazione al pomeriggio sulle Alpi centro-orientali in Appennino in esaurimento stasera al centro il tempo stabile al primo mattino e certo sulla Toscana con locali deboli piogge possibili piogge acquazzoni durante le ore pomeridiane sui settori interni in mezzo a lungo le coste il tempo era asciutto precettazione senti in serata e nottata al sud e altre giornate con variabilità assoluta Salvo qualche breve pioggia questo nel pomeriggio sui settori interni peninsulari miglior ovunque e senti sia su settori peninsulari che sulle Isole maggiori temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italianopunto.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa