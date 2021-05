Meteo Roma del 10-05-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovate l’ascolto lei e previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo in graduale peggioramento al mattino pioggia e tra Piemonte Valle d’Aosta Liguria cieli sereni o parzialmente nuvolosi nel resto del Nord tra pomeriggio e serata piogge in estensione anche su Lombardia Emilia Romagna e Trentino Alto Adige al centro giornata del tutto stabile al mattino cielo in prevalenza sereni nel pomeriggio velature in transito dei settori occidentali e qualche addensamento in Appennino ma senza fenomeni associati in serata al cieli parzialmente nuvolosi su le regioni centrali al sud Al mattino tempo stabile con Cieli in prevalenza sereni nuvolosità variabile sulla Sardegna al pomeriggio non sono attesi variazioni del tempo con tanto sole su tutti i settori nuvolosità variabile Sardegna in serata pioggia in arrivo sulla Sardegna occidentale asciutto altrove temperature minime massime in lieve aumento le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa