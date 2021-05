Meteo Roma del 10-05-2021 ore 19:15

meteo en ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata di tutto instabile al mattino molte piogge sulle regioni del nord-ovest con possibili nubifragi tra Liguria Piemonte Lombardia variabilità asciutta sul Triveneto al pomeriggio acquazzoni anche sui via Romagna Trentino con piogge diffuse in se ancora maltempo con piogge e temporali diffusi al centro graduale peggioramento in arrivo al mattino precipitazioni sparse sulla Toscana variabilità asciutta altrove al pomeriggio piogge in estensione su tutte le regioni con fenomeni più intensi sulla Toscana in serata possibili nubifragi sui settori tirrenici con nuvolosità compatta ovunque al sud tempo in prevalenza stabile al meridione al mattino Ampi spazi di sereno Certo in Sardegna Dove saranno possibili piogge diffuse al pomeriggio ancora soleggiato su regioni peninsulari e Sicilia e precipitazioni sui medesimi settori in serata nuvolosità in estensione con pioggia sulla campagna temperature minime e massime in aumento al centro-sud e in calo al nordil tempo Sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa