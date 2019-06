Meteo Roma del 10-06-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani alle nord Italia tempo instabile con acquazzoni sparsi fino al mattino di iniziare del settore occidentale i possibili temporali intensi al pomeriggio specie sul Piemonte con precipitazioni sparse sulle altre regioni fino in serata Piaciuto solo sulle coste adriatiche al centro Italia giornata all’insegna del tempo stabile ma con molte nubi in transito nelle ore diurne addensamenti anche compatti al a qualche spazio di sereno su tutte le regioni Maggiori schiarite dalla serata sia sul versante tirrenico questo quello Adriatico al Sud Italia non sono attesi fenomeni di rilievo Salvo qualche Isola da pioggia pomeridiana sulle zone interne della Sardegna nuvolosità anche compatta in transito altrove soprattutto tra il pomeriggio e la sera temperature stabili o in diminuzione sia nei valori minimi che in quellile previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano per ulteriori dettagli www.centrometeoitaliano.it meteo

