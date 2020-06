Meteo Roma del 10-06-2020 ore 06:10

meteo aggiornamento meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli oggi al nord al mattino nuvolosità irregolare con piogge acquazzoni su tutte le regioni eccetto sul Piemonte al pomeriggio tempo instabile pioggia e temporali sparsi in serata ancora piogge su Alpi e localmente Pianura di stabile altrove con nubi sparse e schiarite al centro al mattino nuvolosità irregolare con locali piogge accetto sulle regioni adriatiche pomeriggio maltempo con piogge acquazzoni sparsi sui settori interni e localmente sulle coste e tirreniche in serata tempo instabile su tutti i settori al sud e sulle isole al mattino variabilità asciutta su tutte le regioni al pomeriggio tempo instabile con temporali su Calabria Basilicata e Puglia nubi sparse e schiarite altrove in serata condizioni di tempo asciutto temperature minime e massime stabili o in lieve calo previsioni a cura delitaliano www.centrometeoitaliano.it meteo

