Meteo Roma del 10-06-2021 ore 06:10

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al mattino non regolare locali piogge tra Lombardia e Veneto maggiori aperture sull’arco Alpino peggiora nel corso del pomeriggio con temporali sparsi piaciuto sulla pianura padana in serata residua instabilità con locali più vicini tra Piemonte Lombardia Trentino e Veneto al centro tempo stabile nel corso delle ore mattutine con prevalenza di cieli sereni instabilità nel pomeriggio con temporali diffusi più asciutto con Cieli poco nuvolosi sulle coste migliore in serata avverati assenza di precipitazioni attese aperture nella notte al sud cielo del tutto soleggiato il mattino con qualche addensamento tra Calabria e Sicilia temporali attesi al pomeriggio su Appennino isole maggiori sereno sulla Puglia condizioni meteo stabili in serata con Cieli poco nuvolosi residui fenomeni sui rilievi temperature minime massime stazionarie allevamento da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa