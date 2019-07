Meteo Roma del 10-07-2019 ore 06:10

meteo ritrovati per un nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli oggi al nord perturbazione in arrivo con precipitazioni diffuse fin dal mattino al pomeriggio e poi nelle ore serali attesi acquazzoni temporali accompagnati localmente anche dalla grandine su tutti i settori al centro sempre oggi tempo instabile qualche fenomeno già al mattino tra Toscana ed Umbria mentre pomeriggio sono attesi temporali intensi su tutte le regioni presentazioni anche in serata in nottata con fenomeni più intensi sul versante tirrenico sole prevalente al mattino al Sud Italia Salvo parti pioggia sulla Sardegna prima che il pomeriggio la nuvolosità 30 documentare con possibilità di acquazzoni e temporali anche su Molise e Gargano cieli regolarmente nuvoloso in serata ma senza fenomeni temperature stazionarie una Mentoneun attimo invece lieve calo previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa