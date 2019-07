Meteo Roma del 10-07-2019 ore 19:15

meteo trovati per un nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli domani al nord maltempo al mattino pioggia temporali più intensi sull’emilia-romagna migliore il tempo dal pomeriggio locali residue piogge in Emilia Romagna qualche temporale su Alpi e Prealpi stabile poi in serata e nottata al centro forte maltempo piogge e temporali diffusi specie tra Umbria e Marche a seguire anche in Abruzzo tenderà a migliorare in serata sulla Toscana é in nottata su tutte le regioni centrali al sud tempo instabile con piogge e temporali al mattino in Sardegna Campania asciutto altrove durante la giornata che non mi di spostamento anche su Molise Puglia Basilicata Calabria e Sicilia settentrionale temperature in sensibile calo in tutta Italia previsioni a cura del centro meteo italianocentrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa