Meteo Roma del 10-07-2020 ore 19:15

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani nord ennesima giornata caratterizzata da bel tempo dal sole prevalente al nord Italia da segnalare soltanto la possibilità di locali temporali al pomeriggio sull’arco Alpino In serata ho notato anche sulle pianure adiacenti di Piemonte Lombardia al centro altra giornata all’insegna del bel tempo e del clima estivo con cieli sereni o poco nuvolosi attenzione soltanto a locali temporali al pomeriggio sui settori i più elevati dell’Appennino abruzzese al sud giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni meridionali peninsulari che insulari con cieli sereni o poco nuvolosi temperature in ulteriore aumento da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del Centro Italia meteo

