Meteo Roma del 10-08-2019 ore 06:10

meteo Nuovo appuntamento meteo Un saluto dalla Roberta Frascarelli oggi al nord giornata all’insegna del bel tempo cieli sereni o poco nuvolosi fin dal primo mattino da segnalare soltanto possibili acquazzoni e temporali Alpi e Appennino prima di un generale miglioramento già dalla serata in mattinata di gran sole sulle regioni centrali nessuna precipitazione prevista anche nel pomeriggio o in serata cieli sereni insieme Appennino che sulle regioni tirreniche e quelle adriatiche anche al sud Italia ci attende una giornata all’insegna del bel tempo ennesima Giornata soleggiata ed al clima estivo cosa gli sgombri da nubi sia sulle regioni peninsulari che su quella insulari fin dal primo mattino che al pomeriggio e in serata temperatura è stazionario in calo al Sud è in aumento invece al nord Italiaprevisioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it

