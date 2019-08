Meteo Roma del 10-08-2019 ore 19:15

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi possibili piogge temporali sulle Alpi al pomeriggio in serata ho notata anche sulle pianure di Piemonte Lombardia sempre asciutto altrove al centro giornata all’insegna del bel tempo sia sul versante tirrenico che su quel Adriatico con cieli sereni da segnalare soltanto innocue nubi addensate lungo le coste di Lazio tocca il primo mattino che in serata e nottata al sud del tempo con sole prevalente fin dal mattino stavo qualche nuove innocua in Sardegna in serata in nottata il tempo rimarrà asciutto con Ampi spazi di ovunque temperature in ulteriore aumento sia nei valori minimi che in quelli bassi specie al centro-sud Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa