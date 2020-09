Meteo Roma del 10-09-2020 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi Nord tempo inizialmente stabile su tutti i settori ma con rapido peggioramento al nord-ovest in arrivo e piogge via via più intensa specie sul Piemonte locali fenomeni attesi anche su Appennino emiliano occidentale Lombardia al centro giornata caratterizzata da generale bel tempo ma con nubi in aumento sui settori tirrenici locali acquazzoni in Appennino nelle ore centrali al sud tempo diffusamente instabile sulla Sardegna con fenomeni temporaleschi a tratti molto intensi da prima sui settori occidentali dell’isola in successiva estensione le rimanenti zone locali instabilità attesa anche sui rilievi della Sicilia temperature in calo al nord-ovest sulla Sardegna stazionarie in rialzo nei valori minimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa