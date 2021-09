Meteo Roma del 10-09-2021 ore 06:10

meteo Enna ritrovate in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino prevalenza di cieli sereni qualche nube al nord-ovest con isolate piogge sulle Alpi occidentali e il pomeriggio maggiori addensamenti su Alpi e Appennino settentrionale con isolate piogge sui rilievi sereni o poco nuvolosi in serata residue piogge sulle Alpi asciutto con Cieli poco nuvolosi sul resto del nord al centro al mattino tempo asciutto congeli del tutto sereni al pomeriggio attese piogge tra Lazio e Abruzzo a ridosso dei rilievi stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con qualche velatura in transito Azzurra un attimo tempo stabile con prevalenza dicevi soleggiati maltempo su Sardegna Sicilia meridionale con piogge sparse al pomeriggio piogge sulla Sardegna sui settori interni di Calabria Sicilia sereno o poco nuvoloso altrove in serata ancora pioggia in Sardegna altrove i cieli risulteranno sereni o poco nuvolositemperature minime stabili al centro nord rilevamento il sud e isole massime stazionarie su tutto lo stivale o in rialzo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa