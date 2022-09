Meteo Roma del 10-09-2022 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord con qualche pioggia sulla Romagna Inoki addensamenti lungo la Pianura Padana al pomeriggio instabilità sulle Alpi Appennino settentrionale Ampi spazi di sereno altrove In serata ti rinnovano condizioni di tempo asciutto E certo qualche fenomeno sulle regioni di feste sulla Romagna al centro al mattino qualche piovasco sulle coste laziali sereno o poco nuvoloso altro ore al pomeriggio locale instabilità in Appennino nessuna variazione altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco nuvolosi al sud Al mattino prevalenza di cieli soleggiati qualche pioggia possibile sulle coste della Campania al pomeriggio Adesso qualche rovesci in Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati in serata ancora tempo stabile con prevalenza di cieli sereni temperature minime massime in generale da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

