Meteo Roma del 10-10-2019 ore 19:15

meteo Un saluto dalla redazione aggiornamento studio Roberta Frascarelli domani al nord giornata caratterizzata dal bel tempo e dal clima mite specie in montagna lungo le coste al mattino cieli sereni ovunque certo foschie e nubi in pianura padana e rapido dissolvimento durante le ore centrali della giornata bel tempo anche in serata o nottata da segnalare solo il ritorno di qualche foschia o nebbia in pianura al centro il cieli sereni fin dal primo mattino cioè genovo intensamente nuvolosi lungo le coste adriatiche pomeriggio si rinnovano le condizioni meteo stabili su tutte le regioni conta di Seregno ma volevo dirti questa cosa in serata con precipitazioni assenti o Comunque assurdo giornata di bel tempo Gonnesa di sereni al mattino e certo sulla Puglia dove troveremo delle innocue non in regolasole prevalente anche al pomeriggio controlli sereno e poco nuvolosi per tempo anche in serata in nottata Con prestazioni esenti sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari temperature stability e valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa