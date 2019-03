Meteo Roma del 11-03-2019 ore 19:15

meteo trovati per un nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli domani al nord tempo stabile È soleggiato Salvo qualche nevicata sulle Alpi altoatesine fino al fondo lo hanno subito anche dal pomeriggio e in serata ma con nuvolosità in aumento locali fenomeni in nottata sul Liguria Piemonte al centro condizioni di generale stabilità nelle ore di urne Salvo qualche pioggia sull’abruzzo al mattino sole prevalente sulle altre regioni tempo asciutto anche in serata in pizzeria o al più poco nuvolosi maltempo al Sud Italia al mattino con piogge e neve fino a 500 900 m sulle zone interne e Ampi spazi di sereno solo sulla Sardegna fenomeni in esaurimento del pomeriggio ora preferite anche sulle zone peninsulari e Sicilia temperature in diminuzione dei valori minimi e quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italianopunto.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa