Meteo Roma del 11-03-2022 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord cieli nuvolosi irregolarmente nuvolosi il su Gran parte delle regioni ma con tempo asciutto fenomeni sulle Alpi occidentali neve oltre i 500 700 metri Maggio riapertura il nord-est in serata è stata non sono attese grosse variazioni quote neve in calo verso i 400 metri e qualche fenomeno in Piemonte al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al pomeriggio non sono previste variazioni Maggiori schiarite sul versante Adriatico in serata nuvolosità irregolare sul versante tirrenico con possibili pioviggini sulle coste toscane sereno o poco nuvoloso altrove al suo dal mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi Maggiore nuvolosità Su Sardegna e Molise al pomeriggio qualche pioggia in arrivo tra Sicilia e Calabria cieli soleggiati altrove in serata residui fenomeni in Sicilia sereno o poco nuvoloso altrove nuvolosità in aumento in Sardegna con piogge in arrivo nellatemperature minime generale rialzo da nord a sud massimo in generale diminuzione stabile allevamento in Sardegna le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa