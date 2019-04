Meteo Roma del 11-04-2019 ore 19:15

meteo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli domani al nord Faglieli regolarmente nuvoloso nuvoloso su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi per il dottore rilievi durante le ore centrali della giornata neve sulle Alpi dell’Appennino oltre 1500 1800 m di quota al centro nubi in transito anche sulle regioni centrali alternate sulla qualche schiarita possibili precipitazioni al mattino sul Lazio nel pomeriggio su tutte le regioni anche temporalesche neve in Appennino oltre 1500-1700 metri di quota a sud tempo perturbato anche con pioggia e temporali sparsi specie sud Sardegna e Campania per soleggiato solo Sicilia temperature stazionarie nei valori minimi in calo quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.itmeteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa