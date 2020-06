Meteo Roma del 11-06-2020 ore 06:10

meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli nuovo aggiornamento meteo al nord tempo fortemente instabile specie nelle ore pomeridiane con temporali diffusi sulle pianure timido miglioramento in nottata fenomeni ancora presenti al nord ovest al centro temporali localmente intensi al mattino sulle coste della Toscana fenomeni sparsi anche sul Lazio e Umbria settentrionale al pomeriggio instabilità in ulteriore aumento precipitazioni diffuse al sud e sulle Isole Molteno via al mattino costa tirrenica di Campania Basilicata alta Calabria con locali piogge più stabile nel resto della giornata innocue nubi in transito temperature generalmente stazionarie sia le minime che le massime previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa