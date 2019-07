Meteo Roma del 11-07-2019 ore 06:10

meteo trovati dalla redazione da Roberta Frascarelli per il nuovo aggiornamento meteo oggi al nord maltempo al mattino pioggia e temporali intensi sull’emilia-romagna migliora dal pomeriggio con locali residue piogge in Emilia Romagna solo qualche tempo anche Prealpi stabile poi in serata in nottata forte maltempo al centro Italia pioggia e temporali diffusi spazio tra Umbria e Marche a seguire Abruzzo tenderà a migliorare in serata sulla è notata su tutte le regioni centrali assurde tempo instabile con piogge e temporali al mattino in Sardegna campagna sotto altrove durante la giornata fenomeni spostamento anche sul Molise Puglia Basilicata Calabria Sicilia settentrionale migliore in Sardegna dal pomeriggio temperature in sensibile calo in tutta Italia previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa