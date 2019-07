Meteo Roma del 11-07-2019 ore 19:15

meteo petrolati per un nuovo aggiornamento meteo in studio Roberto Frascarelli domani al nord tempo stabile al mattino ma con Cieli irregolarmente nuvolosi mettere al pomeriggio sono attesi acquazzoni temporali anche intensi soprattutto su Alpi Appennini in serata in nottata anche fenomeni specie sui settori orientali al centro condizioni di tempo generalmente asciutto sia sul versante tirrenico e su quello Adriatico fin dal mattino e c’ha gli risulteranno sereni o poco nuvolosi Salvo qualche addensamento più compatto in serata al sud giornata all’insegna della generale stabilità con Ampi spazi di sereno alternati a qualche nube alta in transito sia nelle ore di che in quelle serali possibili acquazzoni al mattino tu lo stretto meravigliosa orimento temperature stabili o in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italianoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa