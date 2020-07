Meteo Roma del 11-07-2020 ore 19:15

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al tempo stabile e soleggiato su tutti i settori Salvo locali addensamenti lungo l’arco alpino con brevi rovesci associati cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure al centro intera giornata caratterizzata da stabilità prevalente con addensamento in più atteso soltanto sui rilievi appenninici al confine tra Lazio e Abruzzo dove non si escludono locali temporali in esaurimento però a partire dalla serata al sud e inizio di giornata con tanto sole prevalente qualche nube in più al pomeriggio specie su Puglia e Molise dove non sono esclusi brevi temporali temperature in generale calo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo Italia meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa