Meteo Roma del 11-10-2019 ore 06:10

meteo nuovo aggiornamento meteo Bentrovati in studio Frascarelli oggi al nord giornata caratterizzata dal bel tempo e dal clima mite sta in montagna lungo le coste al mattino cieli sereni ovunque 100 posti e nubi basse in pianura in rapido dissolvimento durante le ore centrali della giornata bel tempo anche in serata o nottata da segnalare solo il ritorno di qualche foschia o nebbia in pianura al centro cieli sereni fin dal primo mattino e chatto innocui addensamento neurochirurgo La Costa Adriatica il pomeriggio si rinnovano le condizioni stabili su tutte le regioni cieli sereni o poco nuvolosi stessa cosa in serata precipitazioni assenti ovunque al sud giornata di tempo cieli sereni al mattino è stato sulla Puglia dove troveremo delle innocue nuovi regolari sole prevalente anche al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi bel tempo anche in serata in nottata presentazionepeninsulare che su quella insulare temperature stabili sia nei valori minimi che quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa