Meteo Roma del 11-11-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi alle nord Italia alle piogge di questa mattina 3000 Romagna e Liguria seguiranno ancora rovesci sulle regioni occidentali asciutto ad Este in serata poi pioggia sulla Liguria e neve sulle Alpi oltre 1000 metri di quota alle Centro Italia maltempo questa mattina sui settori tirrenici al pomeriggio ancora instabile con piogge diffuse su Toscanella nuvoloso altrove ma senza fenomeni in serata ancora piogge sparse sulle regioni tirreniche variabilità asciutta altrove assurdi Italia e sulle Isole maltempo sulle due Isole maggiori e sulla Spagna poi al pomeriggio ancora pioggia e temporali diffusi in Sicilia piogge deboli o moderati altrove in serata maltempo sui settori peninsulari e insulari soprattutto sue Sicilia con temporali anche intensi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa