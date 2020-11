Meteo Roma del 11-11-2020 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per il proseguimento della giornata di oggi nuvole questa mattina al nord pioviggini su piemonte-liguria Maggiori schiarite al pomeriggio e sera con foschie o banchi di nebbia informazione sulle coste e sulle pianure entro la notte Centro Italia tempo asciutto nuvolosità irregolare in transito localmente anche compatta specie sulla Toscana Maggiori schiarite tra pomeriggio e sera su tutti i settori al sud e sulle Isole tempo asciutto che resterà stabile anche al pomeriggio con ampie schiarite ovunque in serata in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Ampi spazi di sereno temperature massime stazionarie o in lieve calo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa