Meteo Roma del 12-02-2020 ore 19:15

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord foschino banchi di nebbia sulle pianure del Triveneto nelle prime ore del mattino locali nevicate oltralpe al di sopra dei 1100 1300 m resto della giornata all’insegna della stabilità prevalente con frequenti schiarite tra innocue al centro tempo sostanzialmente stabile Salvo locali piogge la mattina sulle zone interne della Toscana nominò vento nelle ore serali notturne ma senza fenomeni di rilievo ampie schiarite sui settori Adri al sud variabilità tratti perturbata sui settori tirrenici di Campania Basilicata il sole prevalente altrove con qualche nube in transito alternato ad ampie schiarite temperature in aumento sia i valori minimi valori massimi le previsioni del tempo a cura del centro meteo italiano meteo

