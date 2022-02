meteo Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino cieli nuvolosi ovunque con deboli piogge tra Pianura Padana e Liguria e al pomeriggio ancora cieli nuvolosi con deboli precipitazioni su Liguria Alpi Orientali con neve oltre 1100 1300 metri in serata ancora pioggia tra Liguria e pianura padana con neve in Appennino oltre 1300 metri variabilità asciutta altrove al centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni locali della Toscana al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata numero di tenendo su tutte le regioni ma con tempo asciutto piogge in arrivo nella notte sulle regioni adriatiche neve oltre 1400 1500 m su dal mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni locali addensamenti sulla Puglia meridionale al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con assenza prevalente di numerosi te in serata si rinnovano condizioni di tempo asciuttonuvolosità in graduale aumento qualche pioggia nella notte in Molise temperature minime stabilimento al nord al sud e sulle Isole stazionarie o in lieve calo al centro Massimo e stabile in generale diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

