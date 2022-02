Meteo Roma del 12-02-2022 ore 19:15

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio però la sera la notte nuvolosità in aumento sui settori occidentali con primi fenomeni sul Piemonte Liguria al centro numero di telefonare in transito sia al mattino che al pomeriggio sul centro con locali piogge e possibili sulla Toscana più asciutto altrove tra la terra e la notte tempo in peggioramento sui settori tirrenici con pioggia a soddisfarti sottoscala Umbria e Lazio neve oltre 1200-1400 metri al sud tempo stabile al mattino sulle regioni con cieli sereni o poco nuvolosi per transito isolate deboli piogge e possibili al pomeriggio su Basilicata Calabria e Sicilia Orientale tempo asciutto in serata e nottata con nuvolosità in transito e schiarite temperature minime massime stazionarie o in generale di ricavo Special centrole previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa