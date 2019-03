Meteo Roma del 12-03-2019 ore 19:15

Errore: L'attributo resource non è valido.

meteo per un nuovo aggiornamento meteo in studio Roberto ascarelli domani al nord tempo stabile per lo più soleggiato tra Piemonte Lombardia Liguria di Ponente più instabile sugli altri settori con pioggia acquazzoni nevicate in montagna oltre 800 1000 metri di quota sia sulle Alpi che in Appennino migliora il tempo in serata in nottata su tutte le regioni condizioni di tempo stabile al mattino con Cieli irregolarmente nuvolosi o non si specie in Toscana per quanto riguarda il centro peggiora dal pomeriggio con pioggia e temporali diffusi specie tra Lazio e Umbria neve Appennino oltre 1300 1500 metri di quota e rapido calo in serata e nottata fino a 600 metri tra Umbria e Marche aggiunto giornata caratterizzata dal bel tempo e Certo in Sardegna ed alla sera anche in Campania con pioggia in arrivoprevalente in Sicilia Calabria e Puglia temperature in diminuzione valori minimi in aumento in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa