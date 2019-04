Meteo Roma del 12-04-2019 ore 06:10

meteo saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli per il nuovo aggiornamento meteo oggi al nord c’è lì regolarmente nuvolosi o nuvolosi su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi Special ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata neve sulle Alpi e Appennini oltre 1500 1800 metri di quota al centro non vi in transito alternato sulla qualche schiarita possibili precipitazioni al mattino sul Lazio del pomeriggio su tutte le regioni temporali e neve in Appennino oltre 1500 1700 metri di quota tempo perturbato anche al Sud Italia con pioggia e temporali sparsi Special su Sardegna e Campania asciutto È soleggiato in Sicilia temperature stazionarie nei valori minimi e massimi previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa