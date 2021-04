Meteo Roma del 12-04-2021 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata all’insegna del tempo instabile o perturbato con piogge e temporali diffusi sia al mattino che al pomeriggio più intensi al nord-ovest dalla serata fenomeni più intensi spostamento al Nord Est locali nubifragi specie tra Veneto e Friuli neve in calo e altri fin sotto i 1000 metri al centro cieli nuvolosi al mattino con deboli piogge sparse più intensi sulla Toscana tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento su tutti i settori con piogge e temporali sparsi più intensi su Toscana Umbria e Lazio al sud tempo asciutto al mattino con numerosità alternate a schiarite locali piogge sono sulla Sardegna dal pomeriggio precipitazioni in estensione anche a Campania Molise Basilicata e Calabria temperature minime in lieve calo al nord centro sud e massime stabilimento ovunque le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa