Meteo Roma del 12-05-2020 ore 06:10

meteo Bentrovati dalla redazione da Roberta Frascarelli nuovo aggiornamento meteo al nord tempo inizialmente asciutto su quasi tutti i settori forzamento dell’instabilità al pomeriggio in serata con precipitazioni temporalesche diffuse al centro piogge e locali temporali su Umbria Toscana e Marche spaccio nelle ore centrali del giorno voi Abilita prevalentemente asciutta sui rimanenti settori al sud e sulle Isole cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni con ampie schiarite e generalmente asciutto temperature in calo al nord stazionarie o in lieve aumento al centro-sud previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa