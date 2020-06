Meteo Roma del 12-06-2020 ore 06:10

meteo aggiornamento meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli oggi al nord mattino nuvolosità anche compatta con debole pioggia sul Piemonte Maggiori schiarite altrove al pomeriggio tempo instabile con piogge sparse in serata residue piogge sul Piemonte asciutto al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli in prevalenza sereni ovunque al pomeriggio nessuna variazione con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutti i settori in serata si è una condizione di generale stabilità al sud e sulle isole al mattino bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni pomeriggio nubi sparse sulle Isole maggiori senza fenomeni sole prevalente altrove in serata non mento sulla Sardegna con piogge sparse ampie schiarite altrove temperature minime in calo massime in aumento previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.itmeteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa