Meteo Roma del 12-06-2020 ore 19:15

meteo nuovo aggiornamento meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli al nord tempo in miglioramento eccetto sul Piemonte Valle d’Aosta e Liguria di Ponente con possibili pioggia dal mattino sole prevalente altrove per tutto l’arco della giornata al centro Grancia adesso tutte le regioni centrali e temperature in aumento la giornata trascorrerà all’insegna di un deciso miglioramento meteo con precipitazioni assenti su tutte le regioni del tempo a sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino sia sui settori peninsulari che tu con insulari da segnalare soltanto delle locali piogge acquazzoni sulla Sardegna al pomeriggio e serata in calo dei valori minimi in sensibile aumento quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa