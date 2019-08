Meteo Roma del 12-08-2019 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto lei previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo instabile sulle Alpi dove sono attesi temporali localmente intensi sui rilievi di Valle d’Aosta Piemonte alta Lombardia tra le prime ore del mattino il pomeriggio con un po’ di tensione agli Ripeti le pianure in serata altrove molte nubi in aumento ma con piogge più occasionali su Emilia e Triveneto al centro ampie schiarite e clima asciutto su tutte le regioni ma medio-alta in progressivo aumento nelle ore pomeridiane a partire da Umbria Marche Toscana ma senza fenomeni di rilievo al sud cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni con clima migliore centrali del giorno locali addensamenti sono attesi sul Molise Basilicata è alta Sardegna nel corso della giornata ma con tutto le temperature sono in ulteriore aumento nei valori massimisono ancora del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa