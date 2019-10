Meteo Roma del 12-10-2019 ore 19:15

meteo aggiornamento meteo ben trovati studio Roberta Frascarelli domani al nord ennesima giornata sudama con Maggiore numero sita in transito rispetto ai giorni precedenti al mattino Lu bianche contatte ai Bassi strati su tutte le regioni spaccia su quelle orientali nomi irregolari presenti anche al pomeriggio in serata o nottata situazione invariata con nubi basse presenti su tutte le regioni e deboli piogge in Liguria al centro tempo asciutto per tutta la giornata con nubi irregolari sia sul versante tirrenico che su quello Adriatico Maggiori schiarite invece sulle aree interne da segnalare solo delle possibili deboli piogge o pioviggini in serata o nottata lungo le coste toscane al sud condizioni di bel tempo con Ampi spazi di sereno nelle ore di urne specie sulle regioni peninsulari qualche addensamentomoroso presente sulle Isole maggiori con tempo stabile temperature in lieve aumento sia nei valori minimi 5 di marzo previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa