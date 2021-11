Meteo Roma del 12-11-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino molto nuvoloso di te in transito su tutte le regioni ma con deboli piogge in Romagna al pomeriggio cieli nuvolosi o regolarmente nuvolosi ma con tempo asciutto su tutti i settori in se si rinnovano condizioni di tempo asciutto mentre nella notte Sono in arrivo delle piogge sui settori adriatici al centro al mattino numero di tele colare in transito con piogge sparse su tutte le regioni al pomeriggio non sono per le lezioni di rilievo con piogge sparse sulle regioni centrali piaciuto in Toscana in serata residue piogge su tutti i settori più asciutto su quelli tirrenici a sud Al mattino piogge sparse e temporali su tutte le regioni piaciuto sulla Puglia al pomeriggio non si attendono variazioni di rilievo con fenomeni che insistono sugli stessi settori in serata residue piogge sulle regioni peninsulari asciutto sulle Isole maggiori concedi pocobolosì temperature minime stabili o in calo da nord a sud massimo in diminuzione al sud stazionarie altrove le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano Buon ascolto meteo

