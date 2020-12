Meteo Roma del 12-12-2020 ore 06:10

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord molte nubi al mattino con pioviggini sulla Liguria deboli nevicate tra Alpi occidentali Appennino settentrionale al pomeriggio più asciutto con ancora nuvolosità insistente in serata non sono attesi variazioni di rilievo neve oltre i 700 metri di quota al centro nuvolosità compatta con deboli precipitazioni sulle coste tirreniche e piaciuto tra Marche e Abruzzo alla pomeriggio ancora più vicini su medesimi settori altrove non sono attese variazioni in serata piogge sui settori orientali sulle altre regioni al sud maltempo con precipitazioni sulle Isole maggiori al mattino o al pomeriggio pioggia e su tutti i settori localmente intense sulla Sicilia variabilità assoluta sulla Puglia in serata tempo instabile sulle zone deboli nevicate tra Molise Sila dai 1300 1500 m temperature stazionarie o in calo nei valori minimi massimi è generalmente stabili le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa