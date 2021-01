meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord sono i prevalente al mattino con eccezione sulle Alpi di confine con deboli nevicate fino a quote basse al pomeriggio tempo asciutto in prevalenza soleggiato in serata qualche addensamento in transito su tutte le regioni con deboli nevicate solo sulle Alpi di confine fino a quote medio basse al centro giornata all’insegna del bel tempo anche se con degli addensamenti nuvolosi al mattino tra Umbria e Toscana precipitazioni assenti per tutto l’arco della giornata e su tutte le regioni anche in serata tempo stabile con Cieli poco o al più irregolarmente nuvolosi al sud qualche nota di maltempo e nello specifico sulle Isole maggiori con piogge e nevicate in montagna sia che pomeriggio sono previste delle deboli precipitazioni sul settore centro-settentrionale della Sicilia e su quello centro-occidentale della Sardegna localmente anche in Puglia neve da gli 800-1000 metri temperature momentoItalia specie di valori massimi e previsioni del tempo su una cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa