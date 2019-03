Meteo Roma del 13-03-2019 ore 19:15

Errore: L'attributo resource non è valido.

meteo per un nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli domani al nord molte nubi al mattino ma senza fenomeni mentre al pomeriggio sono possibili locali nevicate sull’arco Alpino fino a 1100 1200 metri tempo instabile sull’arco Alpino anche in serata in nottata cieli sereni poco nuvoloso altrove al centro giornata all’insegna della generale stabilità Salvo qualche fenomeno sull’abruzzo al mattino con neve sull’Appennino fino a 700-800 metri nuvolosità in aumento della Sera su tutte le regioni con addensamenti anche i contatti ma senza precipitazioni a sud tempo instabile specie nelle ore di urne con acquazzone locali temporali anche intensi si altri settori peninsulari che su quella neve sugli appennini fino a 800200 m fenomeni in esaurimento della sera ma con nubi sparse temperatura è stazionario il momento se nei valori minimi che quelli Massimo previsionicentrometeoitaliano www.centrometeoitaliano.itIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa