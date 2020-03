Meteo Roma del 13-03-2020 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi cieli nuvolosi sulle regioni settentrionali piogge sparse su Liguria Lombardia Emilia Romagna neve sui rilievi oltre gli 800-1000 metri miglioramenti della serata con nubi in transito ma senza alle Centro Italia nuvolosità irregolare in transito per gran parte della giornata tratti anche compatta fenomeni sparsi possibili su Toscana e Lazio sia al mattino che al pomeriggio più asciutto altrove miglioramenti dalla serata alle Sud Italia nuvolosità irregolare locali piogge tra Sicilia e Calabria e sulla Sardegna fenomeni sparsi sulle Isole maggiori anche nel pomeriggio e in serata Mentre altrove si attende il transito di nuvolosità ma con tempo asciutto temperature stazionarie o in generale calo da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del centroitaliana meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa