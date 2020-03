Meteo Roma del 13-03-2020 ore 19:15

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al molte nubi su tutte le regioni con deboli piogge diffuse neve sulle Alpi oltre 1200 metri migliore in serata in nottata con residui fenomeni sul Piemonte occidentale ed emilia-romagna al centro tempo instabile con acquazzoni sparsi sulle regioni adriatiche Maggiore stabilità sul Lazio e Toscana con precipitazioni più rare neve in Appennino nelle ore serali notturne inverse 1100 1400 metri al sud del tempo e sole prevalente al mattino Salvo maggiori addensamenti sulla Sardegna numero di tenendo anche sui settori peninsulari al pomeriggio in serata con piogge sparse su Puglia Basilicata interne della Campania temperature stazionarie o in lieve diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa