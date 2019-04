Meteo Roma del 13-04-2019 ore 06:10

meteo saluto dalla redazione per un nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli oggi al nord molte nubi con i primi fenomeni attesi al pomeriggio specie sul Triveneto tempo in peggioramento a partire dalla sera con acquazzoni man mano sempre più intensi occidentali e neve sulle Alpi localmente fin sotto i 1000 metri al centro tempo localmente instabile pioggia fino al mattino Spesso sul versante Adriatico possibile acquazzoni e temporali al po’ sulle zone interne e sul Lazio prima che i fenomeni tendono ad esaurirsi dalla serata giornata caratterizzata da quazzoli e temporali al Sud Italia con località pioggia e fino al mattino su Molise Puglia e zona dello stretto fenomeni intensi al pomeriggio per serata su tutte le regioni migliore della notte con ali però è regolarmente nuvolosi temperature stazionarie leggera diminuzione sia nei valorie quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa